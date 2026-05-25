Fiumicino cortili scolastici trasformati in aule all’aperto | il piano del Comune

Il Comune di Fiumicino ha avviato un progetto per riqualificare i cortili scolastici, convertendoli in aule all’aperto. L’obiettivo è rendere gli spazi più accessibili e adatti a favorire l’inclusione, l’autonomia e la socializzazione tra gli studenti. Le modifiche prevedono interventi specifici per migliorare la fruibilità e la sicurezza delle aree esterne delle scuole. La proposta si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione degli ambienti scolastici attraverso interventi di riqualificazione.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Cortili scolastici trasformati in aule all’aperto, spazi più accessibili e interventi pensati per favorire inclusione, autonomia e socializzazione. Il Comune di Fiumicino prosegue il proprio impegno per una città più attenta ai bisogni delle nuove generazioni, con un piano dedicato al superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive sul territorio comunale. Il progetto, curato dall’ Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana, rientra negli “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche” ed è stato finanziato tramite bando ASTRAL SpA con fondi della Regione Lazio. Interventi nei plessi scolastici di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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