A partire dall’estate 2026, gli aeroporti di Puglia e ITA Airways hanno annunciato un aumento dei voli verso le città di Milano e Roma. La compagnia aerea rafforza così la presenza nella regione, aumentando le frequenze delle rotte tra i principali scali pugliesi e le due destinazioni italiane. Questa decisione riguarda sia i voli diurni che quelli serali, con l’obiettivo di offrire più opzioni ai passeggeri in vista della stagione estiva.

? Cosa sapere Aeroporti di Puglia e ITA Airways potenziano i voli verso Milano e Roma per l'estate 2026.. Nuovi collegamenti da Bari e Brindisi supportano il flusso di 250.000 passeggeri registrato ad aprile.. I collegamenti aerei tra la Puglia e i principali hub del Nord Italia si rafforzano con l’accordo siglato tra Aeroporti di Puglia e ITA Airways, che per la stagione estiva 2026 prevede un potenziamento dei voli da Bari e Brindisi verso Milano Linate e Roma Fiumicino. La decisione arriva in un momento di forte fermento per il settore aeroportuale regionale, dopo che durante il recente ponte del 25 aprile gli scali pugliesi hanno registrato il passaggio di ben 250.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia-Nord: boom di voli con ITA Airways verso Milano e Roma

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