Ita Airways ha annunciato la sospensione dei voli verso Dubai fino al 28 marzo e ha esteso lo stop per Tel Aviv fino al 9 aprile. La decisione riguarda le rotte tra l’Italia e queste destinazioni, con le compagnie che comunicano le nuove date di interruzione. I passeggeri interessati sono invitati a verificare le alternative disponibili e le eventuali variazioni sui propri voli.

La guerra in Medioriente continua ad avere effetti anche sul traffico aereo. Ita Airways ha annunciato di aver esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile. I voli da e per Dubai, invece, sono interrotti fino al 28 marzo a causa delle condizioni di incertezza seguite all’attacco di Usa e Israele all’Iran e conseguente reazione di Teheran con missili e droni si diversi Paesi del Golfo. Guerra in Iran, l'annuncio di Ita Airways Voli per Tel Aviv, fino a quando sono sospesi Voli per Dubai, fino a quando sono sospesi Nessuna garanzia su voli e orari Guerra in Iran, l’annuncio di Ita Airways Incertezza e impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza: la guerra, sempre più ampia, in Medioriente, limita i cieli per i voli commerciali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ita Airways, voli per Dubai sospesi fino al 28 marzo e stop per Tel Aviv esteso al 9 aprile

Articoli correlati

Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti...

Tajani: pronti ad evacuare gli italiani presenti in Iran Nelle scorse ore l'attacco israeliano, 24 morti in una scuola. Ita Airways: sospesi collegamenti con Tel AvivIta Airways è fra le varie compagnie aeree che hanno sospeso i voli di collegamento con Tel Aviv.

Una selezione di notizie su Ita Airways

Temi più discussi: ITA Airways: voli sospesi ancora per Dubai e Tel Aviv. Opera su Riyadh; Medio Oriente, ITA Airways prolunga lo stop ai voli per Tel Aviv e Dubai; Ita Airways, continua lo stop ai voli per Dubai e Tel Aviv; Aggiornamento Golfo: solo corridoi, traffico di linea lontano dalla normalità.

Ita Airways, voli per Dubai sospesi fino al 28 marzo e stop per Tel Aviv esteso al 9 aprileIta Airwais estende lo stop ai voli verso Tel Aviv e Dubai: quali sono le date e cosa possono fare i passeggeri in caso di modifiche o cancellazioni ... virgilio.it

Ita Airways estende stop voli per Tel Aviv al 9 aprile, per Dubai al 28 marzoCompagnie gruppo Lufthansa hanno cancellato tutti i voli nel periodo ... msn.com

Guerra Iran, voli nel caos: Ita Airways estende lo stop su Tel Aviv e Dubai - facebook.com facebook

Dopo più di un mese di rotta condivisa, @milanocortina26 giunge al termine. Un viaggio vissuto a Milano, nel Pavilion ITA Airways, tra incontri, curiosità e persone che si sono fermate a condividere con noi questa esperienza. E in volo, dove la livrea dedicata x.com