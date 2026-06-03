Fiumicino celebra il 2 Giugno | omaggio ai Caduti e memoria dei Bonificatori

A Fiumicino, ieri mattina, si sono svolte le celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica Italiana. La cerimonia ha incluso un omaggio ai caduti e la commemorazione dei bonificatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di autorità locali e cittadini, con momenti di riflessione e rispetto dedicati alle figure che hanno contribuito alla storia del Paese.

Fiumicino, 3 giugno 2026 – Un momento di raccoglimento ha segnato ieri mattina le celebrazioni per l’ 80° anniversario della Festa della Repubblica Italiana a Fiumicino. In piazza G.B. Grassi, davanti al monumento dedicato ai Caduti, si è svolta la tradizionale deposizione della corona d’alloro, promossa dall’Amministrazione comunale per onorare quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio della Nazione. Alla cerimonia era presente l’assessore alle Attività produttive, Raffaello Biselli, insieme alle autorità religiose, militari e civili. “La Repubblica nacque dalla volontà popolare espressa il 2 giugno 1946, una scelta che segnò l’inizio di una nuova stagione di libertà, partecipazione e responsabilità civile», ha dichiarato Biselli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, 20 milioni per Porto Canale e Borgo dei BonificatoriNella giornata del 13 maggio 2026, nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina, sono stati annunciati investimenti di 20 milioni di euro...

Liberazione di Piacenza, l'omaggio ai cippi dei CadutiMartedì 28 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione di Piacenza, si è svolto un omaggio ai cippi dedicati ai Caduti.

Temi più discussi: Fiumicino celebra la Festa della Repubblica: Ponte 2 Giugno e Fontana di Piazza G.B. Grassi si tingono di Tricolore; 2 giugno, il litorale laziale celebra gli 80 anni della Repubblica: tutti gli eventi; Fiumicino celebra l’80° anniversario della Festa della Repubblica; Flotilla, arrivati in Italia gli attivisti della carovana di terra.

2 giugno, il litorale laziale celebra gli 80 anni della Repubblica: tutti gli eventiRoma, 30 maggio 2026 – Cerimonie istituzionali, musica, spettacoli gratuiti, aperture straordinarie dei musei e iniziative culturali. Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il litoral ... ilfaroonline.it

Fiumicino, aperture estive del Ponte 2 Giugno e della passerella: orari e giorniFiumicino, 29 maggio 2026 – Aperture estive programmate per il Ponte 2 Giugno e la passerella pedonale. Dal 9 giugno al 14 settembre 2026, le strutture saranno aperte per consentire il transito delle ... ilfaroonline.it