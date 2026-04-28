Liberazione di Piacenza l' omaggio ai cippi dei Caduti

Martedì 28 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione di Piacenza, si è svolto un omaggio ai cippi dedicati ai Caduti. La cerimonia ha previsto tappe in diversi punti del territorio comunale, scelti per rappresentare i luoghi simbolo del ricordo. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che si sono riuniti per rendere omaggio a chi ha perso la vita durante la Resistenza.

Martedì 28 aprile, nell'81° anniversario della Liberazione di Piacenza si è tenuto il tradizionale omaggio ai cippi che commemorano i Caduti, con tappa in alcuni luoghi significativi sul territorio comunale per onorare il ricordo di coloro che hanno dato la vita per la Resistenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate 25 aprile, l'omaggio dei giovani di FI ai caduti al Cimitero americano di NettunoUna delegazione nazionale di Forza Italia Giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni, ha deciso di rendere omaggio ai soldati americani... 25 aprile, La Russa: “Rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò”(Adnkronos) – Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? "Lo rifarei". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Liberazione di Piacenza, l’omaggio ai cippi dei Caduti; I Passi della Libertà - Trekking urbano della Liberazione; Verso le celebrazioni del 25 aprile: a Piacenza orazione di Soliani e festa in piazza; Piacenza celebra il 25 Aprile: cortei, musica ed eventi per la Festa della Liberazione. Verso le celebrazioni del 25 aprile: a Piacenza orazione di Soliani e festa in piazzaSi avvicina l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo, a 81 anni di distanza dal 25 aprile del 1945, e i comuni piacentini si preparano alle ... piacenzasera.it Sui passi della Resistenza: il trekking urbano mette in scena la storia fotogallerySui passi della storia e della libertà: la Liberazione dai nazifascisti di Piacenza - avvenuta il 28 aprile del 1945 - è anche un percorso urbano che ... piacenzasera.it In occasione dell’anniversario della Liberazione della città di Piacenza, il Comune di Podenzano invita la cittadinanza alla presentazione del libro “L’avvocato di Dio” di Leili Maria Kalamian. Un romanzo storico dedicato alla figura di Francesco Daveri, avvo - facebook.com facebook