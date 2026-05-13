Fiumicino 20 milioni per Porto Canale e Borgo dei Bonificatori

Nella giornata del 13 maggio 2026, nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina, sono stati annunciati investimenti di 20 milioni di euro destinati al Porto Canale e al Borgo dei Bonificatori a Fiumicino. L'iniziativa, presentata da rappresentanti istituzionali, riguarda lavori di riqualificazione e interventi infrastrutturali nelle aree portuali e nelle zone limitrofe. L'annuncio ha coinvolto vari enti e autorità locali, senza dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.

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Fiumicino, 13 maggio 2026 – Nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina sono state sottoscritte, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, le convenzioni relative agli interventi del “Turismo delle Radici”, finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione. Per il Comune di Fiumicino, il sindaco Mario Baccini ha firmato la convenzione con Silvia Limoncini, Direttrice generale per i Servizi ai cittadini all’estero e le Politiche migratorie. “Una cerimonia che valorizza un progetto nato da un’idea vincente: permettere agli oltre 80 milioni di italiani all’estero e italodiscendenti nel mondo di riscoprire i luoghi d’origine delle proprie famiglie.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino, protesta dei comitati contro il porto crocieristico: sit-in davanti al ComuneFiumicino, 25 marzo 2026 – Il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto annunciano un sit-in pubblico che si terrà giovedì 26 marzo alle ore... Leggi anche: Il Borgo dei Borghi 2026: 20 finalisti si sfidano stasera su Rai 3 Si parla di: Turismo delle Radici: il Ministro Tajani alla firma delle Convenzioni degli enti attuatori; Turismo delle Radici, il Ministro Tajani firma le convenzioni per gli interventi. (AGI) - Roma, 13 mag. - COMUNE DI FIUMICINO:Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it