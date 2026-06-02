Trent' anni della riserva del Litorale Romano | visite laboratori e percorsi da giugno
Da giugno, la riserva naturale statale del Litorale Romano organizza visite guidate, laboratori e percorsi per celebrare i trent'anni dalla sua istituzione.
Trent'anni di storia per la riserva naturale statale del Litorale Romano, e un programma estivo ricco di appuntamenti per celebrarli. Con il contributo della regione Lazio e il patrocinio del comune di Fiumicino, da giugno ad agosto prende il via un calendario di iniziative dedicate alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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FIUMICINO ONLINE - Al via le celebrazioni per i 30 anni della Riserva del Litorale Romano Qui l'articolo: https://www.fiumicino-online.it/articoli/attualita/al-via-le-celebrazioni-per-i-30-anni-della-riserva-del-litorale-romano - Facebook facebook
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