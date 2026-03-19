La Riserva Naturale del Litorale Romano compie 30 anni | festa e confronto all’Oasi Lipu di Ostia

La Riserva Naturale del Litorale Romano celebra il suo trentesimo anniversario con un evento che si svolge all’Oasi Lipu di Ostia. L’iniziativa prevede momenti di festa e discussioni aperte, coinvolgendo visitatori e rappresentanti delle associazioni ambientaliste. La giornata è dedicata a ricordare i tre decenni di tutela ambientale e a promuovere il rispetto per il territorio.

Ostia, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di festa e riflessione per celebrare il trentennale della Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Un’occasione per riscoprire i valori paesaggistici, naturalistici e agroproduttivi di un territorio unico e fragile, tra i Comuni di Roma e Fiumicino. L’appuntamento, il primo di una serie di incontri che saranno organizzati nel corso dell’anno, sarà domenica 29 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso il Centro visite dell’OASI LIPU CHM di Ostia (Largo del Porto di Roma – Parcheggio Porto Turistico, via dell’Idroscalo). Trent’anni di storia, di impegno, di tutela e di sfide. L’evento, dal titolo “... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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