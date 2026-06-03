Fiumicino cambio appalto per le pulizie a bordo di Ita Airways | sindacati in assemblea

A Roma Fiumicino, si è tenuta un’assemblea dei sindacati in seguito al cambio di appalto per le pulizie a bordo degli aeromobili di Ita Airways. La modifica riguarda il servizio di pulizia degli aerei, che sarà gestito da una nuova azienda. La decisione è stata comunicata alle rappresentanze sindacali, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le motivazioni del cambio. L’assemblea si è concentrata sulla tutela dei lavoratori coinvolti nel servizio.

Fiumicino, 3 giugno 2026 – Cambio appalto per le pulizie di bordo degli aeromobili ITA Airways a Roma Fiumicino. La vicenda riguarda il personale impiegato nel servizio e ha portato alla convocazione di un’assemblea dei lavoratori da parte delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. L’assemblea è stata convocata per giovedì 4 giugno 2026, dalle 10 alle 13, presso il presidio in via A. Nassetti, per il comparto delle pulizie di bordo dei lavoratori SP Servizi Professionali. Al centro dell’incontro ci saranno la difesa del Ccnl sezione handlers, la piena applicazione della clausola sociale e del protocollo di sito, oltre al contrasto al dumping salariale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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