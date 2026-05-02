Bimbo nasce a bordo del volo ITA Airways Dakar-Fiumicino | è il primo nella storia della compagnia

Un nuovo record è stato stabilito da ITA Airways con il primo nascituro mai nato a bordo di un suo volo. Durante il volo AZ855, che partiva da Dakar e arrivava a Roma Fiumicino, una donna incinta di sette mesi ha partorito il suo bambino prima del previsto. L’evento si è verificato nella notte, creando un momento di gioia a bordo e segnando una data storica per la compagnia aerea.

Fiumicino, 2 maggio 2026 – Un lieto evento ha rallegrato ITA Airways. A bordo del volo AZ855, partito da Dakar nella notte e diretto a Roma Fiumicino, una donna incinta di sette mesi ha dato prematuramente alla luce un bambino. Il parto è avvenuto circa un’ora dopo il decollo, trasformando il viaggio in un momento inatteso e straordinario per passeggeri ed equipaggio. Madre e neonato assistiti dall’equipaggio. La madre e il neonato hanno ricevuto immediata assistenza da parte dell’equipaggio, che ha gestito l’emergenza con grande professionalità. Fondamentale anche il supporto di due passeggere presenti a bordo: un medico e un’infermiera, intervenute per aiutare la donna durante il parto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nasce un bimbo prematuro sul volo Dakar-Roma di Ita Airways: mamma e piccolo stanno bene

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