Fondale sotto esame davanti al vecchio Faro | arrivano i rilievi per la Fiumicino Waterfront

Oggi si svolgono rilievi subacquei nel fondale davanti al vecchio Faro di Fiumicino. Le operazioni sono parte di uno studio volto a definire i dettagli tecnici per il progetto denominato Fiumicino Waterfront. Le attività sono state avviate questa mattina e continueranno nelle prossime settimane, coinvolgendo équipe specializzate in rilievi marini. Le analisi si concentrano sulla mappatura del fondale e sulle caratteristiche ambientali dell’area interessata. I risultati contribuiranno alla pianificazione delle successive fasi di intervento.

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Fiumicino, 16 maggio 2026 – Fiumicino ridisegna il proprio volto partendo dai rilievi subacquei. Con un provvedimento firmato l’8 maggio scorso, la Capitaneria di Porto di Roma ha disposto una serie di limitazioni alla navigazione per permettere lo svolgimento dei rilievi batimetrici necessari alla realizzazione del progetto “Fiumicino Waterfront”. Le operazioni, affidate alla società Poliservizi, interessano un’area specifica di mare dove i tecnici sono già al lavoro per mappare la morfologia del fondale attraverso l’impiego di strumentazioni ad alta precisione. Nello specifico, i rilievi vengono eseguiti utilizzando sistemi Multi-Beam e Single-Beam Echo Sounder, tecnologie in grado di restituire una fotografia dettagliata delle profondità marine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiumicino, Tavoli del Porto chiede la rimozione del muro al Vecchio FaroFiumicino, 22 aprile 2026 – “Abbiamo inviato ieri una lettera ufficiale alla Fiumicino Waterfront per sollecitare la rimozione del muro in cemento... Leggi anche: Porto crocieristico di Fiumicino, allarme sicurezza nell’area del Vecchio Faro