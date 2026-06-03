Fisco Cisl Salerno in campo | al via la petizione per tagliare l' Irpef regionale

La Cisl di Salerno ha avviato una petizione popolare per chiedere una riduzione dell'addizionale Irpef regionale in Campania. La raccolta firme interessa sia la città che la provincia, con l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nella proposta di modifica fiscale. La campagna si inserisce in un’azione più ampia di sensibilizzazione sul tema fiscale regionale.

La Cisl di Salerno rilancia, sul territorio cittadino e provinciale, la raccolta firme per una petizione popolare volta a ridurre l'addizionale Irpef in Campania. L'iniziativa sindacale punta a ottenere un taglio complessivo di 150 milioni di euro, con lo scopo di alleggerire una delle pressioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Fisco.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raccolta firme per ridurre l'IRPEF: l'iniziativa di CISL e FNP CISLLa CISL Campania e la FNP CISL hanno avviato una raccolta firme per chiedere una riduzione dell’IRPEF.

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESACIl sistema aeroportuale campano si prepara a un nuovo capitolo con il sostegno delle rappresentanze sindacali FIT-CISL Campania e FIT-CISL Salerno al...

Si parla di: Addizionale Irpef regionale, Cisl Salerno: I cittadini firmino la petizione per ridurla -.

Aeroporto Salerno Costa Amalfi, da Fit-Cisl Campania e Fit-Cisl Salerno ok a piano GESACIl percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra GESAC e le organizzazioni sindacali, con la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL ... ansa.it

Salerno, trasporti, turismo e sanità: il Manifesto Cisl ai politiciRilancio delle aree interne, valorizzazione del turismo sostenibile, potenziamento del sistema sanitario territoriale e miglioramento dei trasporti e della viabilità. Per la Cisl Salerno sono ... ilmattino.it