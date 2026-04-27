Raccolta firme per ridurre l' IRPEF | l' iniziativa di CISL e FNP CISL

La CISL Campania e la FNP CISL hanno avviato una raccolta firme per chiedere una riduzione dell’IRPEF. Il segretario generale della CISL Irpinia Sannio ha spiegato che l’iniziativa riguarda sia i pensionati che tutti i lavoratori. La proposta mira a sensibilizzare sull’obiettivo di alleggerire il carico fiscale per diverse categorie di contribuenti. La campagna è stata annunciata come un’azione collettiva che coinvolge più segmenti della popolazione attiva.

Il segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta promossa dalla CISL Campania insieme alla FNP CISL, chiarendo fin da subito che si tratta di un’iniziativa che coinvolge non solo i pensionati ma l’intero mondo del lavoro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Fnp Cisl, a Costa Volpino la sede dedicata all’attivista Bruno CoterGiovedì 19 marzo, Fnp Cisl dedicherà ufficialmente la propria sede di via Wortley a Costa Volpino, sulle sponde del lago d’Iseo, a Bruno Coter,... Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Arezzo: allarme sulle pratiche di invalidità civileArezzo, 20 aprile 2026 – Si è tenuta stamani, al terzo piano della sede CGIL di via Monte Cervino ad Arezzo, la conferenza stampa promossa dalle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Una legge sul fine vita anche in Piemonte, associazione Coscioni in pressing su Cirio; Fortezza, parola al turismo: Un progetto vitale per tutti; Sicurezza a Sesto, raccolta firme tra i residenti esasperati. Le portiamo al Prefetto; Liberare Berlino dalle auto. Lavori in corso sul referendum per limitare l'uso a 12 giorni l'anno (di D. Mosseri). Irpef, la Cisl Campania lancia la sfida: raccolta firme per ridurre le tasse a lavoratori e pensionatiIl segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta promossa dalla CISL Campania insieme alla FNP CISL, chiarendo fin da subito ch ... irpiniaoggi.it Venezia, raccolta di firme per sollecitare il Comune a ridurre le barriere architettonicheQuestione di ostacoli materiali, ma ancor prima di sensibilità. Sotto questo aspetto c'è una sostanziale indifferenza da rimuovere ... rainews.it È partita domenica 26 aprile anche a Rieti la raccolta firme per la proposta di legge regionale “Liberi Subito” - facebook.com facebook