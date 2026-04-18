Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESAC

Il sistema aeroportuale campano si prepara a un nuovo capitolo con il sostegno delle rappresentanze sindacali FIT-CISL Campania e FIT-CISL Salerno al progetto presentato dalla società di gestione dell’aeroporto di Salerno. Il piano, che mira a sviluppare le infrastrutture e i servizi dell’aeroporto, è stato ufficialmente approvato dalle parti sindacali, che hanno espresso il loro appoggio in vista di future attività di crescita e miglioramento della struttura.

Tempo di lettura: 3 minuti Il percorso di crescita del sistema aeroportuale campano passa anche da Salerno e trova una conferma nel confronto tra GESAC e le organizzazioni sindacali, con la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno che, al termine dei due giorni di incontri svolti a Napoli-Capodichino, esprimono una valutazione positiva sulle prospettive dello scalo Salerno Costa d’Amalfi. Durante la prima giornata, alla presenza dell’amministratore delegato Roberto Barbieri, sono state illustrate le linee di sviluppo dell’aeroporto salernitano, già interessato da interventi come l’allungamento della pista, il completamento delle infrastrutture di volo e la prossima apertura dell’aerostazione, passaggi che delineano una traiettoria di crescita pur all’interno di una fase iniziale ancora segnata dai costi di avvio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESAC Notizie correlate Prolungamento ferroviario verso l’Aeroporto Costa d’Amalfi, la Fit Cisl: "Opera strategica, ma urge accelerare l’affidamento del Lotto 1 "Esprime soddisfazione per la conferma del finanziamento destinato al completamento della linea metropolitana Arechi–Aeroporto Costa d’Amalfi, la... Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano, Fit Cisl: "Ini Bus reitera i ritardi nei pagamenti"La FIT CISL di Salerno denuncia con forza il nuovo e reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi da parte della società INI BUS, affidataria del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno; Voli, salvi Napoli e i grandi scali: a rischio i piccoli aeroporti; Salerno, il Comune aumenta la tassa di soggiorno: l'ira di Federalberghi; Gesac promuove le nuove tratte dall’aeroporto di Salerno. Salerno Costa d’Amalfi: decolla il futuro del sistema aeroportuale campanoGESAC e FIT-CISL confermano le prospettive di crescita per l’aeroporto di Salerno. Focus su infrastrutture, investimenti regionali e stabilità occupazionale ... infocilento.it Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, voli e destinazioni 2024: come arrivare allo scalo di PontecagnanoL’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi sarà pienamente operativo a partire da domani, giovedì 11 luglio; lo scalo si trova tra Pontecagnano Faiano e Bellizzi. Ecco le destinazioni e come raggiungere lo ... fanpage.it Volare non è mai stato così conveniente. Dall'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento puoi raggiungere con Aeroitalia le tue destinazioni preferite a partire da 39€! Dal 22 maggio – voli nazionali: Milano Malpensa Torino Trieste Geno facebook