Il rappresentante di Forza Italia ha dichiarato che il patrimonio delle famiglie non deve essere considerato un risorsa infinita e ha ribadito il rifiuto di nuove tasse. Ha criticato le proposte di aumentare le imposte sul patrimonio, accusando alcuni leader politici di vedere le risorse familiari come un modo per finanziare programmi statalisti. La posizione si inserisce nel dibattito sulle politiche fiscali e sulla tassazione delle famiglie.

"Schlein, Landini e compagni continuano a considerare il patrimonio delle famiglie come un bancomat da cui attingere per finanziare la propria visione statalista. Forza Italia si opporrà con determinazione a qualsiasi ipotesi di nuova patrimoniale". Lo dichiara Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Economia del partito. "Come ha scritto oggi Maurizio Belpietro su La Verità, le patrimoniali in Italia esistono già e cubano ogni anno 50 miliardi di euro di gettito, a cui l’asse Schlein-Landini vorrebbe aggiungere altri 26 miliardi. Il nostro Paese presenta già un livello di tassazione patrimoniale tra i più elevati d'Europa e ogni ulteriore aumento del prelievo finirebbe inevitabilmente per colpire il ceto medio, penalizzando risparmio, investimenti e crescita", prosegue Casasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Fisco: Casasco (Fi), 'patrimonio famiglie non è bancomat, no nuove tasse'

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