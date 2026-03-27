Fisco | Casasco FI ha vinto battaglia su dividendi e Iperammortamento

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che include le proposte di Forza Italia riguardanti il sistema fiscale. In particolare, la legge riguarda aspetti legati ai dividendi e all'ipermortamento. La decisione segue le iniziative portate avanti dal partito per modificare le norme fiscali. La proposta era stata sostenuta da rappresentanti politici fin dall'inizio.

“Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato un decreto-legge che accoglie pienamente le proposte di Forza Italia, che fin da subito ho portato avanti con determinazione, per rendere il sistema fiscale più equo e snello. Parliamo di misure reali che premiano chi investe in Italia, crede nel futuro del nostro Paese e tutela le start-up Italiane. Proprio queste rappresentano l’ anello di congiunzione tra gli investimenti del presente e lo sviluppo innovativo del Paese. In primo luogo, vengono ripristinate le regole di tassazione sui dividendi incassati e sulle plusvalenze realizzate da cessioni da partecipazioni, proprio come funzionava prima della Legge di Bilancio 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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