Un esponente di Forza Italia ha dichiarato che la sinistra, in caso di vittoria alle prossime elezioni, avrebbe intenzione di aumentare le tasse per i cittadini. Ha aggiunto che tra i candidati principali ci sarebbero figure come Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, che assumerebbero ruoli di primo ministro o di ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sua affermazione mira a evidenziare una differenza di politica fiscale tra le parti.

"La sinistra ha gettato la maschera. Gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno uno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli farà il primo ministro e gli altri saranno ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sinistra ha ufficialmente annunciato più tasse per tutti: patrimoniale, aumento delle imposte sulla successione eliminando la fascia di esenzione e più tasse per le aziende produttive". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Noi, come ha spiegato il vicepremier e ministro Tajani, abbiamo la nostra ricetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Fisco.

© Ilgiornale.it - Fisco, Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fisco: Casasco, FI ha vinto battaglia su dividendi e IperammortamentoIl Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che include le proposte di Forza Italia riguardanti il sistema fiscale.

Leggi anche: La sinistra ha un programma: più tasse per tutti gli italiani

Fisco, Casasco (FI): Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamoLe parole del deputato e responsabile economico di Forza Italia a Voce Libera, prima newsletter di inside politici e interviste su Substack ... ilgiornale.it

Fisco: Casasco (FI), 'con noi mai patrimoniale, risparmio italiani già tassato'Roma, 10 nov. (Adnkronos) - La patrimoniale, per Forza Italia, non passerà mai: è nel nostro Dna, dal presidente Berlusconi fino a oggi con il nostro segretario Antonio Tajani. Per noi la ... iltempo.it