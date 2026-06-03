Su viale Etruria a Firenze, alcune auto sono state rilevate a una velocità di 158 kmh. La strada è tra le arterie più pericolose della città. Sono stati segnalati comportamenti di guida imprudenti in diverse vie, che si avvicinano a velocità tipiche di una gara di Formula Uno. La Polizia ha effettuato controlli per contrastare queste condotte e garantire la sicurezza stradale.

Firenze, 3 giugno 2026 – Ci sono strade di Firenze che, almeno per alcuni automobilisti, sembrano trasformarsi in veri e propri circuiti da corsa. I dati raccolti dagli strumenti di controllo della velocità raccontano infatti di comportamenti estremamente pericolosi, con veicoli sorpresi a viaggiare ben oltre i limiti consentiti e, in alcuni casi, a superare i 150 chilometri orari in contesti urbani dove il limite è fissato a 50. Le situazioni più critiche si registrano in viale Etruria e in via Marco Polo, dove gli autovelox hanno rilevato velocità impressionanti e dove la quota di incidenti collegati all’eccesso di velocità risulta particolarmente elevata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, strade da Formula Uno. Su viale Etruria a 158 km orari. Ecco le arterie più pericolose

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