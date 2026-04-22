Durante i test in pista al Paul Ricard sono state mostrate le nuove vetture della Formula E di quarta generazione, chiamate Gen4. Queste auto raggiungono una potenza superiore agli 800 cavalli e una velocità massima di 335 kmh. Il team di sviluppo prevede un miglioramento di circa 10 secondi nei tempi sul giro rispetto alle versioni precedenti. Le immagini delle vetture in azione offrono uno sguardo dettagliato sulle caratteristiche tecniche di questa evoluzione.

Mentre siamo giunti quasi al giro di boa della 12esima stagione, l'ultima con in pista le monoposto Gen3 Evo, Formula E ha ufficialmente svelato la nuova vettura Gen4 che dal prossimo anno popolerà la griglia del massimo campionato di velocità per auto elettriche. Ed il salto generazionale, anticipato lo scorso autunno, si preannuncia particolarmente significativo, se non addirittura drammatico, in termini puramente prestazionali: la potenza massima in Attack Mode aumenterà del 70% per toccare quota 600 kW, ovvero 816 Cv, la velocità massima toccherà i 335 kmh e la trazione integrale sarà permanente, tanto da migliorare i tempi sul giro dai 5 ai 10 secondi rispetto agli attuali prototipi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula E, ecco le Gen4 da oltre 800 Cv e 335 km/h: le foto dei test in pista al Paul Ricard

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