Aumentano gli incidenti in Piemonte le strade più pericolose e la categoria più a rischio | il report

In Piemonte, il numero di incidenti stradali è in crescita, con alcune aree particolarmente colpite. Secondo un report recente, la categoria più colpita dagli incidenti è quella dei giovani conducenti. In occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale, l’assessorato alla Sanità regionale ha ricordato l’importanza di prevenire gli incidenti e di promuovere comportamenti più sicuri durante gli spostamenti.

Il 6 maggio è la Giornata Europea della Sicurezza Stradale e per l’occasione l’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte richiamare l’attenzione su un tema centrale per la salute pubblica: la prevenzione degli incidenti e la promozione di comportamenti sicuri alla guida e negli spostamenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Iran, Khamenei minaccia gli Usa: “Anche le portaerei più pericolose possono affondare”L’Iran non ha gradito i muscoli mostrati da Donald Trump che ha spostato la più grande portaerei del mondo verso il Medioriente. Lecce è diventata pericolosa per i pedoni? 99 investimenti in un anno. La mappa delle strade con più incidentiChe si muovano a piedi, in monopattino o in bicicletta, per gli utenti considerati deboli della strada il rischio di essere investiti è alto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Infortuni sul lavoro: aumentano gli incidenti in itinere. Roma maglia nera in Italia; Verona, in aumento gli incidenti stradali con i monopattini: il monito della Polizia municipale; Incidenti, un morto su due è su strade extraurbane. E il 70% dei pedoni uccisi ha oltre 65 anni; Morti su strada: In Piemonte aumentano gli incidenti, ma con meno vittime. Oltre 600 giovani feriti in incidenti stradali a Genova nel 2024, +13% in un annoAumentano del 13,5% in un anno gli incidenti stradali con giovani tra i 5 e i 19 anni coinvolti nella Città metropolitana di Genova nel 2024 salendo a 697 sinistri rispetto ai 605 dell'anno precedente ... ansa.it In Piemonte aumentano gli incidenti stradali, ma calano le vittimeIl 6 maggio si celebra la Giornata Europea della Sicurezza Stradale: prevenzione e comportamenti corretti restano fondamentali ... cuneodice.it I casi di tumore della pelle aumentano, ma continuiamo a sottovalutare un gesto quotidiano: ecco dove stiamo sbagliando - facebook.com facebook