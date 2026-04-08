A Faenza si apre ' CasaViva' il festival che mette al centro il diritto alla casa
A Faenza è in programma “CasaViva”, un festival dedicato al diritto alla casa e alle questioni legate all’emergenza abitativa. L’evento si concentrerà sulla cultura dell’abitare e sulla promozione di comunità inclusive. L’iniziativa mira a approfondire i temi legati all’accesso alle abitazioni e alle problematiche sociali connesse. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni nella città emiliana.
Il diritto alla casa e l'emergenza abitativa rimangono oggi tempi di estrema attualità. A Faenza, per approfondire l'argomento viene organizzato “CasaViva”, il festival dedicato al diritto alla casa, alla cultura dell'abitare e alla promozione di comunità abitative inclusive: un progetto pensato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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