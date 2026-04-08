A Faenza si apre ' CasaViva' il festival che mette al centro il diritto alla casa

A Faenza è in programma “CasaViva”, un festival dedicato al diritto alla casa e alle questioni legate all’emergenza abitativa. L’evento si concentrerà sulla cultura dell’abitare e sulla promozione di comunità inclusive. L’iniziativa mira a approfondire i temi legati all’accesso alle abitazioni e alle problematiche sociali connesse. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni nella città emiliana.