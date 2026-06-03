Estate Fiorentina 2026 Secret Florence trasforma la città in un laboratorio del contemporaneo

Dal 9 giugno al 1° luglio 2026, l’undicesima edizione di Secret Florence trasforma vari spazi storici e urbani della città in un laboratorio del contemporaneo. Chiese, cortili, cinema e luoghi della memoria ospitano eventi e installazioni legate ai linguaggi artistici contemporanei, con un focus sulla musica. La manifestazione, parte dell’Estate Fiorentina 2026, invita il pubblico a scoprire nuovi modi di vivere e interpretare gli spazi cittadini attraverso esperienze artistiche.

Dal 9 giugno al 1° luglio 2026 chiostri storici, cortili monumentali, cinema, spazi urbani e luoghi della memoria diventano scenari di esperienza e scoperta per l’undicesima edizione di Secret Florence, festival di punta dell’Estate Fiorentina, dedicato ai linguaggi contemporanei tra musica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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