Firenze | muore travolto da uno scooter sul ponte all’Indiano prima dell’alba
Prima dell’alba di oggi, un uomo è stato investito da uno scooter sul ponte all’Indiano a Firenze. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, provocando il decesso della vittima. L’uomo è stato travolto mentre si trovava sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
FIRENZE – Incidente mortale poco prima dell’alba di oggi, 3 giugno 2026, a Firenze sul ponte all’Indiano. A perdere la vita un uomo dopo essere stato investito da uno scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30, pochi minuti dopo che era stata segnalata la presenza di un pedone sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il pedone sarebbe stato travolto da uno scooter che procedeva in direzione aeroporto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente del motoveicolo, rimasto coinvolto nell’impatto, un uomo di 52 anni, è stato invece soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Travolto da uno scooter, muore a 50 anni mentre attraversa la stradaStamattina sulla strada principale della Spezia, un uomo di 50 anni è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.
Incidente mortale all’alba sul Ponte all’Indiano. Ferito gravemente anche un cinquantenneAll’alba di oggi, 3 giugno, si è verificato un incidente mortale sul Ponte all’Indiano.
Argomenti più discussi: Firenze: muore travolto da uno scooter sul ponte all’Indiano prima dell’alba; Firenze, pedone travolto nel viale Fanti: muore un uomo di 83 anni; L’incidente di viale Redi. Scontro mortale all’incrocio: Segnaletica poco visibile; Cagliari, bimbo di 3 anni viene travolto dal trattore guidato dal padre e muore.
Firenze: muore travolto da uno scooter sul ponte all’Indiano prima dell’albaIncidente mortale poco prima dell'alba di oggi, 3 giugno 2026, a Firenze sul ponte all'Indiano. A perdere la vita un uomo dopo essere stato investito da uno scooter ... firenzepost.it
Travolto dal treno nei pressi della stazione: muore 35enne facebook