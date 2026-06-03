Firenze | muore travolto da uno scooter sul ponte all’Indiano prima dell’alba

Notizia in breve

Prima dell’alba di oggi, un uomo è stato investito da uno scooter sul ponte all’Indiano a Firenze. L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba, provocando il decesso della vittima. L’uomo è stato travolto mentre si trovava sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.