Firenze cronache dall’Ucraina | presentazione del libro ‘La forza sia con te’

A Firenze, il 3 giugno 2026, viene presentato il libro ‘La forza sia con te’. La pubblicazione affronta la situazione dei bambini coinvolti nel conflitto in Ucraina, ormai al quinto anno. La narrazione si concentra sulle testimonianze e sui racconti di chi vive nelle zone di guerra. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento è stato fornito durante l’evento. La presentazione si svolge in un contesto di attenzione crescente sulla condizione dei minori nelle aree di conflitto.

Firenze, 3 giugno 2026 – In un momento in cui il conflitto in Ucraina entra nel suo quinto anno consecutivo e la condizione dei bambini nei teatri di guerra raggiunge livelli di allarme senza precedenti, il libro ‘La forza sia con te. Cronaca di una missione in Ucraina’ (People), racconta la cruda attualità del conflitto attraverso lo sguardo di un viaggiatore, il portavoce di Unicef Italia e giornalista Andrea Iacomini. La frase pronunciata da una app per gli allarmi aerei a ogni scampato pericolo, diventa simbolo e il titolo di questo volume che racconta un cammino reale, umano, fatto di paure e incontri, guerra e resistenza, dignità e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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