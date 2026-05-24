che la forza sia con te

Sara Ventura, personal trainer, invita a allenarsi con una frase che ripete spesso: «Allenati oggi pensando al futuro». La sua routine si basa su esercizi mirati e costanza, con l’obiettivo di migliorare la forma fisica nel tempo. Le sessioni si svolgono in palestra, seguendo programmi personalizzati e progressivi. La trainer sottolinea l’importanza di mantenere la motivazione e di pianificare gli allenamenti con regolarità.

Questo articolo è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 3 giugno 2026. Allenarsi per la longevità: che cosa significa? «Quando si parla di longevità, spesso si pensa a qualcosa di molto generale: restare in forma, mantenersi attivi. Nell’allenamento, però, diventa qualcosa di più concreto: significa chiedersi se il modo in cui ci alleniamo oggi ci sta aiutando ad avere, anche tra venti o trent’anni, un corpo capace di alzarsi con facilità, salire le scale, muoversi con sicurezza. Vuol dire costruire nel tempo due qualità fondamentali: la massa magra e la mobilità per mantenersi autonomi». Lei è stata una pioniera di questo approccio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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