La forza sia con te | Unicef presenta il libro sulla cronaca di una missione in Ucraina

Mercoledì 15 aprile alle 18:00 si svolgerà a San Vito dei Normanni un evento con Andrea Iacomini, portavoce nazionale di Unicef Italia. Durante l'incontro sarà presentato il libro

SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo il rinvio del mese scorso, mercoledì 15 aprile alle ore 18:00, a San Vito dei Normanni, si terrà finalmente l'incontro con Andrea Iacomini, portavoce nazionale di Unicef Italia per la presentazione del libro "La Forza sia con te - Cronaca di una missione in Ucraina".🔗 Leggi su Brindisireport.it

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