Firenze | aggredito e rapinato di notte alle Cascine

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile 2026, una persona è stata vittima di un’aggressione e di una rapina lungo via delle Cascine a Firenze. L’episodio si è verificato nei pressi di un parco cittadino, senza che siano stati ancora resi noti dettagli su eventuali arresti o feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

FIRENZE – Violenta aggressione a scopo di rapina a Firenze Rapina nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile 2026 in via delle Cascine. Secondo quanto ricostruito, la vittima è un 43enne di nazionalità peruviana che si trovava in strada insieme a una connazionale quando sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti. L’uomo sarebbe stato aggredito e colpito al volto con un oggetto contundente, presumibilmente un coccio di bottiglia, prima che gli aggressori si impossessassero del suo telefono cellulare. Sul posto è intervenuta la polizia e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale di Santa Maria Nuova.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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