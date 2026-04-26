Firenze rapinato e ferito al volto | aggressione nella notte alle Cascine

Nella notte alle Cascine di Firenze, un uomo di 43 anni è stato rapinato e ferito al volto. L’aggressione si è verificata mentre l’uomo era in compagnia di una donna. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando testimoni. Nessuna altra informazione sui responsabili o sui motivi dell’attacco è stata resa nota.

Firenze, 26 aprile 2026 – Ancora un’aggressione a Firenze. Ancora una volta alle Cascine, dove stanotte un uomo di 43 anni è stato rapinato e ferito mentre si trovava insieme a una donna. L’allarme è scattato intorno alle 04:20, quando i sanitari del 118 sono intervenuti in via delle Cascine. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un 43enne peruviano, sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ignoti che volevano prendergli il cellulare. I malviventi non hanno esitato a usare la violenza, colpendolo violentemente al volto, probabilmente usando un coccio di bottiglia. Dopo il colpo, gli aggressori si sono dileguati rapidamente facendo perdere le loro tracce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, rapinato e ferito al volto: aggressione nella notte alle Cascine Notizie correlate Firenze, tramvia: ferito a coltellate nella notte alla fermata Strozzi-Fallaci. E’ l’ennesima aggressione in cittàFIRENZE – Un 23enne è stato accoltellato a una fermata della tramvia, ieri sera, intorno alle 23,30 in zona Fortezza da Basso. Firenze: colpi di pistola nella notte contro un portone di via Boito, vicino alle Cascine. Indaga la polizia scientificaFIRENZE – Colpi di pistola nella notte contro un portone in via Boito, nei pressi del parco delle Cascine. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Firenze, ragazzo accoltellato alla fermata del tram Strozzi-Fallaci; La polizia in una settimana a Firenze ha arrestato 5 persone; Giovanissima adescata online, indagati anche a Firenze; Educatore dà l’allarme. Cocaina e tre coltelli nel Cas all’Osmannoro. Arrestato un 17enne. Firenze, rapinato e ferito al volto: aggressione nella notte alle CascineFirenze, 26 aprile 2026 – Ancora un’aggressione a Firenze. Ancora una volta alle Cascine, dove stanotte un uomo di 43 anni è stato rapinato e ferito mentre si trovava insieme a una donna. lanazione.it Firenze, accoltellato durante una tentata rapina in stradaUna tentata rapina in strada a Firenze è sfociata in accoltellamento ieri sera, intorno alle 21, in via di Novoli. Vittima un italiano di 56 anni, rimasto ... gonews.it A Firenze, un centro sociale mostra le foto dei militanti di destra e spiega dove trovarli. Infine, chiede ai compagni di segnalarli. - facebook.com facebook Il gesto del mostro di Firenze va condannato senza appello, ma che serva di monito alle coppiette che vanno in camporella. x.com