Firenze 83enne picchiato selvaggiamente e rapinato da due donne

Un uomo di 83 anni è stato aggredito e rapinato da due donne a Firenze. Le assalitori lo hanno colpito ripetutamente fino a costringerlo a consegnare il denaro che aveva in tasca. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali fermati. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche sul posto. Indagini sono in corso per identificare le responsabili.

Firenze, 3 giugno 2026 – Picchiato e rapinato in pieno giorno. La vittima è un uomo di 83 anni, aggredito da due donne mentre si trovava alle Cascine. L’anziano, da quanto appreso, era sulla sua auto con il finestrino aperto, quando le due gli hanno sottratto il borsello che aveva sul sedile. Nel momento in cui si sono accorte che era vuoto, sono tornate indietro. A quel punto avrebbero tirato fuori l’uomo dall’auto con la forza, dopodichè lo avrebbero picchiato selvaggiamente finchè lui non ha consegnato il denaro che aveva con sé, circa 250 euro. Al momento non sono chiare le condizioni cliniche della vittima. Hanno dato l’allarme al 112 Nue alcuni passanti, testimoni dell’aggressione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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