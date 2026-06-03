Fiori sul banco per lo studente morto a 14 anni in moto l’addio commosso dei compagni | Ti ameremo sempre Per noi sei stato un grande amico

Sul banco di scuola sono stati deposti dei fiori in ricordo di uno studente di 14 anni morto in un incidente in moto. I compagni hanno lasciato messaggi di addio, dicendo: “Ti ameremo sempre. Per noi sei stato un grande amico”. La città di Manfredonia, in provincia di Foggia, si è risvegliata sotto il shock di quanto accaduto nella sera del 2 giugno.

Un lutto profondissimo ha colpito la cittadina di Manfredonia, in provincia di Foggia, in seguito a un tragico incidente avvenuto nella sera del 2 giugno. A perdere la vita è stato uno studente di soli 14 anni. Il giovane si trovava a bordo di un motorino condotto da un amico di un anno più grande, rimasto ferito nell’impatto. Il ragazzo frequentava l’ultimo anno della scuola media, e si preparava agli esami, il cui inizio è fissato per l’11 giugno. La preside dell’istituto, unendosi al dolore della comunità, ha ricordato come il ragazzo si trovasse bene in classe, avesse un bel legame con i compagni e fosse un appassionato di motori. Rivolgendo il pensiero alla famiglia distrutta, ha dichiarato all’Ansa: “Siamo in attesa di conoscere la data dei funerali a cui prenderemo parte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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