Porto-Nottingham Forest Europa League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Reds si misurano con la squadra di Farioli

Giovedì sera si disputa l’incontro di andata dei quarti di finale di Europa League tra il Porto e il Nottingham Forest. La partita si giocherà al Do Dragao alle ore 21:00. Il club ospite, guidato dall’allenatore Farioli, sta affrontando diverse competizioni contemporaneamente e questo può influire sulla sua condizione. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, con alcuni pronostici già circolati tra gli addetti ai lavori.

Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta dividendo le proprie energie tra i vari fronti in cui è impegnata e non è sempre facile essere al massimo in tutte le occasioni. Sabato notte, ad esempio, sono scappati via. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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