Fiorentina Joseph Commisso | Non penseremo in piccolo credete nel club

Il presidente della Fiorentina ha dichiarato che la squadra non si concentrerà su obiettivi minori e ha invitato a credere nel club. Ha ricordato le difficoltà affrontate durante la stagione e ha ringraziato i tifosi per il supporto. Inoltre, ha menzionato la nomina di Fabio Paratici come figura chiave nella gestione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani futuri o strategie specifiche.

Dalle difficoltà durante la stagione al ricordo del padre, passando dai ringraziamenti ai tifosi e alla scelta di fabio Paratici. Sono tanti i temi che il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, ha toccato durante il discorso di fine stagione che è stato pubblicato sui canali ufficiali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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