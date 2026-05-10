Fiorentina salva | Commisso festeggia i ragazzi dopo i fischi nel Franchi

Dopo una partita complessa, la squadra ha ottenuto una vittoria che ha evitato il rischio di una crisi. Il presidente ha festeggiato i giocatori nel post partita, dopo i fischi ricevuti durante l'incontro allo stadio. Restano aperte le domande su come reagirà il pubblico e su eventuali cambiamenti nella rosa durante la sessione estiva. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione rivolta alle prossime mosse societarie.

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