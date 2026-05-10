Fiorentina salva | Commisso festeggia i ragazzi dopo i fischi nel Franchi
Dopo una partita complessa, la squadra ha ottenuto una vittoria che ha evitato il rischio di una crisi. Il presidente ha festeggiato i giocatori nel post partita, dopo i fischi ricevuti durante l'incontro allo stadio. Restano aperte le domande su come reagirà il pubblico e su eventuali cambiamenti nella rosa durante la sessione estiva. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione rivolta alle prossime mosse societarie.
? Domande chiave Come reagirà la piazza dopo il post di Commisso?. Chi sarà il primo elemento rimosso nella rivoluzione estiva?. Perché i tifosi hanno contestato la squadra nonostante la salvezza?. Quali cambiamenti strutturali attuerà la società nei prossimi giorni?.? In Breve Pareggio 0-0 contro il Genoa il 10 maggio 2026 garantisce la salvezza.. Tifosi contestano la squadra allo stadio Franchi dopo la stagione disastrosa.. Commisso difende il gruppo tramite una storia su Instagram post-gara.. La salvezza anticipata apre la strada a una rivoluzione tecnica estiva.. La Fiorentina ottiene la salvezza aritmetica domenica 10 maggio 2026 dopo lo 0-0 conclusivo contro il Genoa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Fiorentina - Udinese | L'ingresso della Curva Fiesole al 20 minuto , 21/12/2025
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