Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, l’allenatore della squadra toscana ha commentato con soddisfazione la vittoria ottenuta contro la formazione bianconera. Vanoli ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato carattere e determinazione, affermando che si tratta di un risultato importante per i tifosi e per la loro stagione. La Fiorentina si prepara ora ad affrontare una squadra di livello superiore, consapevole del percorso che la attende. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i padroni di casa.

Firenze, 17 maggio 2026 - Paolo Vanoli si gode uno scalpo eccellente. Quello della Juventus, che doveva vincere a ogni costo per festeggiare la Champions League e invece si ritrova al sesto posto in classifica, con un pugno di mosche in mano. La Fiorentina ha giocato da squadra vera, i gol di Ndour e Mandragora (perla da vedere e rivedere) hanno fatto la differenza. L'analisi di Paolo Vanoli al termine della partita. "Rimpianti non ce ne sono. Questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tenessero Firenze e i nostri tifosi a questa partita. Faccio i complimenti al gruppo di uomini, perché nonostante tutto quello che ci è successo quest’anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli dopo Juve-Fiorentina: "Siamo stati uomini, vittoria per la nostra gente. Ora una Viola di livello"

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