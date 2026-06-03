Fiorello a La Pennicanza il clamoroso annuncio e l’appello a Cesare Cremonini

Il 3 giugno, durante la puntata di La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto senza interruzioni, commentando i fatti del giorno e i dati di ascolto. La trasmissione chiuderà la stagione tra due giorni. Fiorello ha fatto un annuncio clamoroso e ha rivolto un appello a Cesare Cremonini. La puntata è stata caratterizzata da un tono allegro e senza momenti di pausa.

È iniziato il conto alla rovescia per La Pennicanza che chiude la stagione fra due giorni. Ma Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 3 giugno con la solita allegria, commentando i fatti del giorno e i dati dello share. Gli ascolti hanno premiato il programma dedicato alla Festa della Repubblica, meglio di Sanremo. E poi il clamoroso annuncio: Amadeus torna in Rai, ma con uno scopo preciso. Fiorello, il commento sui dati di ascolto della Festa della Repubblica. Il primo commento è sui dati di ascolto della Festa della Repubblica di ieri, che ha totalizzato il 44,1% di share: “ Mettiamola al posto di Sanremo, diamo solo parate in tv! Pensate che La Russa ha proposto all’ad Rossi di lanciare un nuovo canale, ‘Rai Cingolato’!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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