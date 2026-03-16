Fiorello a La Pennicanza clamoroso annuncio | raddoppia l’appuntamento

Nella puntata di lunedì 16 marzo, Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza e durante la trasmissione è stato annunciato che l’appuntamento si raddoppia, aumentando così la frequenza delle puntate. La notizia è stata comunicata dal conduttore stesso, suscitando sorpresa tra i telespettatori. La decisione riguarda la programmazione delle prossime settimane.

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati a condurre La Pennicanza e nella puntata di lunedì 16 marzo c’è stato un clamoroso annuncio. La trasmissione è di tale successo che raddoppia l’appuntamento e sbarca su Rai 2 nello stesso orario in cui andava in onda VivaRai2. Fiorello, La Pennicanza sbarca su Rai 2. Finalmente Fiorello ce l’ha fatta a tornare su Rai 2. Lo fa con La Pennicanza. Ad annunciarlo è lo stesso showman in diretta durante la trasmissione. Ma di cosa si tratta esattamente? In pratica La Pennicanza verrà riproposta in replica su Rai 2 la mattina alle 7.10. Conterrà comunque contenuti extra inediti pensati anche per i bambini che a quell’ora si preparano per andare a scuola. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, clamoroso annuncio: raddoppia l’appuntamento Articoli correlati Fiorello a La Pennicanza, il lieto annuncio in diretta: “Aspettiamo una bimba”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l'ultimo appuntamento della settimana de La Pennicanza. Quando torna "La Pennicanza" di Fiorello e Biggio“È la ritornanza”: così suona il promo che annuncia l’arrivo on air di Fiorello e Biggio da lunedì 12 gennaio con “La Pennicanza”, l’esilarante... Fabrizio Biggio, La Pennicanza con Fiorello e si commuove - Da noi a ruota libera 08/03/2026 Una selezione di notizie su Fiorello a La Pennicanza clamoroso... Temi più discussi: La Pennicanza 2025/26 - La Pennicanza - 09/03/2026 - Video; Fiorello rende omaggio a Enrica Bonaccorti cantando La lontananza; Fiorello a La Pennicanza: Mi dispiace per De Martino, ma si parla solo di lui; La Pennicanza, Fiorello scatena 'Al Bano' contro Sal Da Vinci: Gli ha copiato la canzone. Fiorello: «La Pennicanza sbarca anche su Rai2 la mattina alle 7.10»«La Pennicanza andrà in onda anche su Rai2 la mattina alle 7.10, in replica e con contenuti extra inediti pensati anche per i ... msn.com Fiorello sbarca su Rai 2 con La Pennicanza: l'appuntamento 'storico' alle 7.10 (e c’è una sorpresa)Lo showman ha annunciato un nuovo appuntamento imperdibile con il programma più irriverente del pomeriggio di Radio 2. Ma non sarà una semplice replica. libero.it Fiorello: "La Pennicanza sbarca anche su Rai2 la mattina alle 7.10". In replica e con contenuti extra inediti pensati anche per i bambini. #ANSA - facebook.com facebook Fiorello: "La Pennicanza sbarca anche su Rai2 la mattina alle 7.10". In replica e con contenuti extra inediti pensati anche per i bambini #ANSA x.com