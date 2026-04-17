Fiorello a La Pennicanza clamoroso scoop sul Concertone E interviene Sal Da Vinci fake

Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, il conduttore ha rivelato uno scoop riguardante i conduttori del Concertone del primo maggio. Nella discussione sono stati fatti i nomi di due personaggi noti, senza però specificare ulteriori dettagli. Nel corso della puntata è intervenuto anche Sal Da Vinci, che si è rivelato essere un fake.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. Lo showman lascia agli spettatori uno scoop sui conduttori del Concertone del primo maggio e spuntano due nomi eccellenti. E non poteva mancare il collegamento del (finto) Sal Da Vinci, ormai presenza costante dappertutto. Fiorello, lo scoop sui conduttori del Concertone del primo maggio. Dopo aver parlato ieri di Amadeus e aver superato il guasto tecnico del digitale terrestre, Fiorello apre parlando ancora di possibili conduttori dell’ormai imminente Concertone del Primo Maggio: “Vi dico due nomi: Pierpaolo Spollon e Arisa! Chi me lo ha detto? Ovviamente qualcuno che mi ha chiesto di non dirlo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop sul Concertone. E interviene Sal Da Vinci (fake) Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. “Vi prenderemo a randellate”Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 9 marzo. Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da Vinci; La Pennicanza, Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e sviene; Sal Da Vinci ‘demolito’ (per sbaglio) da Fiorello: la gag assurda dello showman a La Pennicanza; La Pennicanza, Fiorello ironico su Cannes: Niente Italia? Siamo i Gattuso del cinema!. La Pennicanza, Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e svieneA 'La Pennicanza', Fabrizio Biggio intervista Fiorello nei panni di un improbabile Sal Da Vinci: Sono triste… il successo finisce e poi a chi li lascio i ... lapresse.it Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello a La Pennicanza ospita l’intervista a Sal Da Vinci (fake) che è vittima di una crisi respiratoria dopo che si è parlato di divorzio. dilei.it Una cena intima, un brindisi speciale e tutto l’amore di una vita accanto: Sal Da Vinci festeggia il suo compleanno con la moglie nel modo più bello, tra dolcezza, sorrisi e attimi che sanno di emozione vera. #SalDaVinci #BuonCompleanno #AmoreVero facebook