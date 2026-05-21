Truffa da oltre 7mila euro a danno di un’anziana | tornano i finti carabinieri
Ieri, 20 maggio, in via Forlanini si è verificata una nuova truffa ai danni di un’anziana, che è stata indotta a consegnare gioielli per un valore superiore a 7.000 euro. Dei malintenzionati hanno finto di essere carabinieri, convincendo la vittima a cedere i beni. Si tratta dell’ultima di una serie di episodi simili in cui falsi militari vengono utilizzati per ingannare persone anziane e sottrarre loro denaro o beni di valore.
L’ennesima truffa del finto carabiniere si è verificata ieri, mercoledì 20 maggio, in via Forlanini: dei malintenzionati hanno convinto un’anziana a consegnare loro dei gioielli per un valore di oltre 7mila euro. È successo nel primo pomeriggio: i malintenzionati, fingendosi militari delle forze. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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