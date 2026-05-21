Truffa da oltre 7mila euro a danno di un’anziana | tornano i finti carabinieri

Ieri, 20 maggio, in via Forlanini si è verificata una nuova truffa ai danni di un’anziana, che è stata indotta a consegnare gioielli per un valore superiore a 7.000 euro. Dei malintenzionati hanno finto di essere carabinieri, convincendo la vittima a cedere i beni. Si tratta dell’ultima di una serie di episodi simili in cui falsi militari vengono utilizzati per ingannare persone anziane e sottrarre loro denaro o beni di valore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui