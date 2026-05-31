Un imprenditore ha perso 60.000 euro tramite un bonifico dopo essere stato contattato da un individuo che si è presentato come un carabiniere. La truffa si è svolta attraverso una chiamata in cui il falso ufficiale ha fornito istruzioni per un'operazione di emergenza, convincendo l’imprenditore a effettuare il pagamento. Non sono stati forniti dettagli sulle tecniche di convincimento o sulle domande poste dai truffatori.

? Domande chiave Come ha fatto un finto carabiniere a convincere l'imprenditore?. Quale trappola psicologica hanno usato i truffatori per svuotare il conto?. Chi sono i due responsabili identificati dalla squadra mobile?. Come hanno fatto i dipendenti della banca a bloccare il furto?.? In Breve Truffa orchestrata tramite finto messaggio di bonifico in uscita da numero sconosciuto.. Finti carabinieri hanno indotto il trasferimento verso un conto in Campania.. Dipendenti della banca di Bolzano hanno bloccato i due responsabili del colpo.. Squadra mobile ha identificato i due soggetti coinvolti nel raggiro telefonico.. Un imprenditore di Bolzano perde 60mila euro in un maxi-bonifico verso un conto campano dopo la chiamata di un finto carabiniere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa ai finti carabinieri: imprenditore perde 60mila euro con un bonifico

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Truffa falso carabiniere, presi sul fatto dai militari

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