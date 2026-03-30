Una truffa circola attraverso una busta proveniente dagli Stati Uniti o dalla Repubblica Ceca, contenente un assegno reale di 51 dollari e il nome di un ex presidente come garanzia di un presunto risarcimento da parte di Amazon. Questa frode coinvolge la ricezione di comunicazioni che promettono rimborsi falsi e cercano di svuotare i conti correnti delle vittime.

Una busta che arriva dagli Stati Uniti (o via Repubblica Ceca), un assegno reale di 51 dollari e il nome di Donald Trump a garanzia di un presunto risarcimento Amazon. Sebbene nel Parmense non si siano ancora registrate denunce formali, l'allerta di Adiconsum è massima: il "caso Formigine". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il finto rimborso di Amazon e l'assegno da 51 dollari: come funziona la truffa che svuota il conto corrente

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