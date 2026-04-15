La truffa della finta multa da pagare con pagoPA | altra ondata di finte mail inviate a Parma

A Parma sono state inviate nuove email che simulano una multa da pagare tramite il sistema PagoPA. Le comunicazioni segnalano un pagamento non saldato riguardante una violazione del codice della strada, con un riferimento specifico. Le autorità hanno avvisato che si tratta di messaggi fraudolenti e invitano i cittadini a prestare attenzione nel riconoscere eventuali tentativi di truffa.