La truffa della finta multa da pagare con pagoPA | altra ondata di finte mail inviate a Parma
A Parma sono state inviate nuove email che simulano una multa da pagare tramite il sistema PagoPA. Le comunicazioni segnalano un pagamento non saldato riguardante una violazione del codice della strada, con un riferimento specifico. Le autorità hanno avvisato che si tratta di messaggi fraudolenti e invitano i cittadini a prestare attenzione nel riconoscere eventuali tentativi di truffa.
“Il nostro sistema ha rilevato un pagamento non effettuato relativo alla violazione del codice della strada registrata con riferimento #R7230033407. Infrazione: eccesso di velocità. L'importo da pagare è di 198 euro. Puoi visualizzare tutti i dettagli e procedere al pagamento tramite il nostro.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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‘Clara’ sventa truffa online da 35mila euro: il raggiro dietro una finta mailFerrara, 25 marzo 2026 – All’apparenza era una mail come tante se ne leggono negli uffici amministrativi di una grande società.