Fino Mornasco consegnato il cantiere per la variante e la riqualificazione di via Adda

Notizia in breve

È stato consegnato il cantiere per la variante di Fino Mornasco e la riqualificazione di via Adda, lungo l’ex Strada Statale 35 dei Giovi. I lavori riguardano il completamento di questa nuova tratta stradale e il miglioramento della via in questione. La consegna segna l’inizio delle operazioni di intervento previste per la zona.