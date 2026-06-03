Fino Mornasco consegnato il cantiere per la variante e la riqualificazione di via Adda
È stato consegnato il cantiere per la variante di Fino Mornasco e la riqualificazione di via Adda, lungo l’ex Strada Statale 35 dei Giovi. I lavori riguardano il completamento di questa nuova tratta stradale e il miglioramento della via in questione. La consegna segna l’inizio delle operazioni di intervento previste per la zona.
È stato consegnato il cantiere per il completamento della variante di Fino Mornasco e la riqualificazione di via Adda, lungo il tracciato dell'ex Strada Statale 35 dei Giovi. I lavori, attesi da oltre vent'anni secondo il sindaco, dovranno essere completati entro 365 giorni dalla data di consegna. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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