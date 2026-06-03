Fino Mornasco consegnato il cantiere per la variante e la riqualificazione di via Adda

Da quicomo.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato consegnato il cantiere per la variante di Fino Mornasco e la riqualificazione di via Adda, lungo l’ex Strada Statale 35 dei Giovi. I lavori riguardano il completamento di questa nuova tratta stradale e il miglioramento della via in questione. La consegna segna l’inizio delle operazioni di intervento previste per la zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È stato consegnato il cantiere per il completamento della variante di Fino Mornasco e la riqualificazione di via Adda, lungo il tracciato dell'ex Strada Statale 35 dei Giovi. I lavori, attesi da oltre vent'anni secondo il sindaco, dovranno essere completati entro 365 giorni dalla data di consegna. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A9, quattro notti di chiusure tra Lomazzo e Fino Mornasco: cambia la viabilitàPer quattro notti, tra Lomazzo e Fino Mornasco, la carreggiata dell'autostrada A9 sarà chiusa al traffico.

Ex Stardust, l'ennesimo intoppo rallenta la riqualificazione: "Necessaria variante urbanistica"Dopo quindici mesi dalla comunicazione ufficiale, i lavori per la riqualificazione dell'ex Stardust sono ancora in fase di stallo a causa di una...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web