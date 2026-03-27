Per quattro notti, tra Lomazzo e Fino Mornasco, la carreggiata dell'autostrada A9 sarà chiusa al traffico. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate e riguardano specifici orari notturni, con deviazioni programmate per i veicoli in transito sulla tratta interessata.

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Tra lunedì 30 marzo e venerdì 3 aprile sono previste una serie di chiusure notturne che interesseranno gli svincoli di Lomazzo nord e Fino Mornasco, con variazioni alla circolazione in entrambe le direzioni. Si parte nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, quando dalle 21 alle 5 sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord in entrambe le direzioni, sia verso Lainate sia verso Chiasso. In questo caso, per chi viaggia verso Milano sarà possibile utilizzare l’ingresso di Lomazzo sud, mentre in direzione nord l’alternativa indicata è Fino Mornasco. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - A9, quattro notti di chiusure tra Lomazzo e Fino Mornasco: cambia la viabilità

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