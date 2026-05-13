Ex Stardust l' ennesimo intoppo rallenta la riqualificazione | Necessaria variante urbanistica

Dopo quindici mesi dalla comunicazione ufficiale, i lavori per la riqualificazione dell'ex Stardust sono ancora in fase di stallo a causa di una variante urbanistica richiesta. Durante una riunione della commissione capitolina, si è precisato che si stanno portando avanti le pratiche tecniche e amministrative per avviare un bando europeo volto a affidare la gestione dell’area. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi concreti.

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