Ex Stardust l' ennesimo intoppo rallenta la riqualificazione | Necessaria variante urbanistica
Dopo quindici mesi dalla comunicazione ufficiale, i lavori per la riqualificazione dell'ex Stardust sono ancora in fase di stallo a causa di una variante urbanistica richiesta. Durante una riunione della commissione capitolina, si è precisato che si stanno portando avanti le pratiche tecniche e amministrative per avviare un bando europeo volto a affidare la gestione dell’area. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi concreti.
Sono trascorsi 15 mesi da quando, durante una commissione capitolina, è stato spiegato che era in corso il lavoro tecnico-amministrativo per imbastire un bando europeo finalizzato alla concessione in gestione dell'ex Stardust, a Decima-Torrino. Quindici mesi nei quali la struttura, levata all'ex.🔗 Leggi su Romatoday.it
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