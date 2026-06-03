fine vita 80enne triestina muore con suicidio assistito in svizzera

Una donna di 80 anni affetta da una grave malattia neurodegenerativa è morta in Svizzera dopo aver ricevuto un suicidio assistito. La donna si trovava in un paese straniero per accedere a questa procedura, che non è consentita in Italia. L’associazione Luca Coscioni ha commentato la vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. La persona aveva deciso di porre fine alla propria vita in modo assistito, in un contesto di malattia invalidante.

Una donna di 80 anni triestina, affetta da una rara patologia neurodegenerativa, è morta nelle ultime ore in Svizzera, località dove si è recata per avere accesso al "suicidio medicalmente assistito", nonostante, sostiene l'associazione Luca Coscioni che ha diffuso la notizia, "fosse nelle condizioni per poterlo ottenere in Italia"., La donna è stata accompagnata da due operatori iscritti a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone in determinate condizioni che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero, e di cui è presidente e rappresentante legale Marco Cappato., La donna era affetta da una degenerazione cortico-basale, una rara malattia neurodegenerativa progressiva, incurabile, che determina un precoce decadimento di alcune aree dell'encefalo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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