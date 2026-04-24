Wendy Duffy 56enne britannica sana muore in Svizzera con il suicidio assistito Senza mio figlio non potevo vivere

Una donna britannica di 56 anni, in buona salute, è deceduta in Svizzera attraverso il suicidio assistito. La donna aveva dichiarato di non poter vivere senza suo figlio e aveva scelto questa strada a causa del dolore che provava. La vicenda ha attirato l’attenzione sui casi di suicidio assistito e sulle motivazioni che portano alcune persone a optare per questa scelta, in un paese dove questa pratica è regolamentata.

Wendy Duffy, 56enne inglese fisicamente sana, è morta in Svizzera dopo aver fatto ricorso al suicidio assistito perché non riusciva più a sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati dalla perdita del suo unico figlio, morto quattro anni fa. Ne ha dato l'annuncio la stessa clinica elvetica Pegasos alla quale la donna si era rivolta, affermando che la procedura si è svolta oggi «senza alcun inconveniente e nel pieno rispetto delle volontà» di Duffy. Inoltre è stato sottolineato che la donna ha deciso secondo un'autonomia «di pensiero e di azione». Wendy Duffy, ex operatrice sociosanitaria delle West Midlands, ha ottenuto l'approvazione della clinica elvetica, a cui ha versato 10.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Wendy Duffy, 56enne britannica sana muore in Svizzera con il suicidio assistito. «Senza mio figlio non potevo vivere» Notizie correlate Leggi anche: Wendy Duffy, 56enne britannica senza malattie sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio: “Non provo più alcuna gioia” Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy DuffyWendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Donna britannica sceglie di morire in una clinica svizzera dopo la perdita del figlio; Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute domani morirà in clinica Svizzera; Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy Duffy; Wendy Duffy, la 56enne sceglie di morire con il suicidio assistito dopo la morte del figlio. La vita non ha più senso. Wendy Duffy in Svizzera per il suicidio assistito dopo il decesso del figlio, voglio morire, troppo doloreLa 56enne inglese Wendy Duffy ha deciso di morire per suicidio assistito in una clinica svizzera per non aver superato la morte del figlio Marcus ... virgilio.it Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute morirà in clinica SvizzeraLeggi su Sky TG24 l'articolo Suicidio assistito, il caso Wendy Duffy: 56enne in buona salute morirà in clinica Svizzera ... tg24.sky.it Wendy Duffy ha perso il suo unico figlio di 23 anni nel 2021 e il dolore nel quale è piombata è, a suo insindacabile giudizio, insopportabile. E il punto sta proprio qui: la sua auto percezione di quanto stia soffrendo, inaccessibile a chiunque altro, deve essere il facebook La donna, Wendy Duffy, in un'intervista esclusiva all'edizione scozzese del Daily Mail, ha raccontato il dolore mai superato e la decisione di andarsene: una storia che scuote la Gran Bretagna. x.com