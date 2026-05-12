Fine vita il Senato accelera | il 3 giugno in Aula Forza Italia lavora alla mediazione ma avverte il Pd | Il vostro testo non lo votiamo

Il Senato ha programmato di discutere il disegno di legge sul fine vita il prossimo 3 giugno in aula, segnando una possibile svolta dopo mesi di blocco. Mentre Forza Italia si impegna a trovare una mediazione, il partito avverte il Partito Democratico che non supporterà il testo attualmente proposto. La discussione si svolge in un momento di tensione tra le forze politiche, con alcune posizioni ancora distanti dalla convergenza.

Si apre uno spiraglio per il fine vita, il dossier impantanato da mesi nelle secche di Palazzo Madama. Il disegno di legge approderà nell’Aula del Senato il 3 giugno. Lo ha deciso all’unanimità la conferenza dei capigruppo, accogliendo la richiesta avanzata dal Pd e sostenuta dalle opposizioni. La mediazione è arrivata dal presidente del Senato Ignazio La Russa: ancora una ventina di giorni alle commissioni Giustizia e Sanità per provare a chiudere un testo condiviso, poi il provvedimento arriverà comunque in Assemblea. Il primo vero sblocco, però, non sgombra il campo dalla domanda: con quale testo si andrà in Aula? Per il Pd, se la commissione non troverà un accordo, si dovrà votare il ddl Bazoli, sottoscritto dalle opposizioni e già frutto di una mediazione che aveva incassato il sì di Montecitorio nella scorsa legislatura.🔗 Leggi su Open.online

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