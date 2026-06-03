Fine della sofferenza | Lucia muore in Svizzera dopo il suicidio assistito

Una donna è morta in Svizzera dopo aver ricevuto un suicidio assistito. Le autorità sanitarie del Friuli hanno negato in precedenza il permesso per questa procedura. La donna ha trascorso circa dieci mesi in attesa, senza ricevere risposte ufficiali. La decisione di recarsi in Svizzera è stata presa dopo il rifiuto delle autorità italiane.

Perché le autorità sanitarie del Friuli hanno negato il suicidio assistito?. Come ha gestito Lucia dieci mesi di silenzio burocratico?. Chi sono gli attivisti che si autodenunceranno alla Questura di Trieste?. Quali conseguenze legali porterà la protesta dell'Associazione Luca Coscioni?.? In Breve Asugi ha negato l'accesso al suicidio assistito nonostante la sentenza Cappato-Antoniani 2422019.. Richiesta presentata nell'agosto 2025 e bloccata dopo dieci mesi di silenzio istituzionale.. L'avvocata Filomena Gallo e l'Associazione Luca Coscioni hanno assistito Lucia nel marzo 2026.. Marco Cappato e Soccorso Civile si autodenunceranno alla Questura di Trieste per l'inerzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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