Finanziamenti boomerang per l' auto | rate alte debito che non si estingue e il rischio morosità

Notizia in breve

Contratti di finanziamento per l'acquisto di auto nuova si stanno rivelando problematici per molti consumatori. Le rate sono alte e il debito spesso non si estingue, aumentando il rischio di morosità. Molti acquirenti si trovano in difficoltà nel pagare le rate, con conseguente incremento delle insolvenze. Le condizioni contrattuali, che sembravano favorevoli, si stanno trasformando in un peso economico crescente per chi ha sottoscritto i prestiti.