Finanziamenti boomerang per l' auto | rate alte debito che non si estingue e il rischio morosità
Contratti di finanziamento per l'acquisto di auto nuova si stanno rivelando problematici per molti consumatori. Le rate sono alte e il debito spesso non si estingue, aumentando il rischio di morosità. Molti acquirenti si trovano in difficoltà nel pagare le rate, con conseguente incremento delle insolvenze. Le condizioni contrattuali, che sembravano favorevoli, si stanno trasformando in un peso economico crescente per chi ha sottoscritto i prestiti.
Quelli che sembrano contratti vantaggiosi per l'acquisto di un'auto nuova si stanno rivelando, per molti consumatori, un vero e proprio boomerang finanziario. Si tratta di formule commerciali proposte direttamente all'interno delle concessionarie, strutturate per attirare i clienti attraverso tre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Finanziamenti boomerang per l'auto: rate alte, debito che non si estingue e un paradosso (spesso per uscire bisogna diventare morosi)Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di finanziamenti per l'acquisto di auto nuove che si trasformano in un peso per i clienti.
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Finanziamenti boomerang per l'auto: rate alte, debito infinito e un paradosso x.com
Alessio Mastroianni. . Molti si chiedono perché le concessionarie spingano così tanto sui finanziamenti, arrivando a volte a proporre sconti che sembrano un controsenso economico. La risposta sta nelle dinamiche di intermediazione e nella gestione dei flussi facebook