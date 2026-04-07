L' assurdo boomerang dei finanziamenti auto | rate alte debito che non si estingue mai e un paradosso

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di finanziamenti auto con rate mensili elevate, che portano molti clienti a dover ricorrere a ulteriori prestiti o, in alcuni casi, a restituire il veicolo. Questa situazione crea un ciclo difficile da interrompere, lasciando i finanziati con un debito che sembra non diminuirsi mai. I contratti di finanziamento si sono moltiplicati, coinvolgendo un numero crescente di persone che si trovano imprigionate in questo meccanismo.

In tantissimi sono attratti dalla "mini rata" iniziale, che, però, esplode in breve tempo. Un meccanismo 'perverso': dopo 36 mesi di sacrifici, il debito è ancora lì, intatto al 99%. E centinaia di clienti finiscono nel baratro del sovraindebitamento. Dossier, insieme a un'avvocata, spiega cosa c'è dietro (realmente) ai finanziamenti 'facili' Il paradosso del moroso. “Abbiamo notato una situazione di disparità - spiega Cometto - nel trattamento dei confronti di chi paga o chi ha un garante e di chi, al contrario, smette di pagare. Nei confronti di questi ultimi si accetta la chiusura del finanziamento con restituzione del veicolo”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Finanziamenti boomerang per l'auto: rate alte, debito che non si estingue e un paradosso (spesso per uscire bisogna diventare morosi)Un'avvocata di Torino sta seguendo una cinquantina di casi tra città e provincia, tutte persone convinte ad accettare formule proposte direttamente...

La banda delle auto mai pagate. Chieste condanne fino a 5 anni. Le rate intestate a prestanomePene fino a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’autoriciclaggio di auto, più di un...

Argomenti più discussi: Napoli, le mie considerazioni sui lavori in via Aniello Falcone; San Siro, lo scandalo che non c’è: la farsa della gara truccata. E Sala si sveglia tardi; CANAVESE - Decreto legge fiscale: Confindustria contro il Governo.

L'assurdo boomerang dei finanziamenti auto: rate alte, debito che non si estingue mai e un paradossoUn'avvocata di Torino si sta occupando di una cinquantina di casi tra città e provincia, tutte persone convinte ad accettare formule proposte direttamente in concessionaria ... milanotoday.it

Il governo ha rinviato la "tassa sui pacchi" che si era rivelata un boomerang: pensata per l'ambiente e contro la concorrenza cinese, aveva causato più traffico stradale e impatto negativo su Malpensa. E pensare che bastava aspettare qualche mese #malpens - facebook.com facebook